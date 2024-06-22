У Пенсійному фонді зазначили, що заяву на субсидію можна подати до 1 липня.

У Пенсійному фонді зазначили, що здебільшого субсидія на наступний період продовжується автоматично. Звертатися за субсидією на наступний період потрібно лише деяким категоріям громадян.

"Якщо ви або члени вашого домогосподарства належите до зазначеної категорії осіб, подайте документи до 1 липня, і тоді виплату вам буде призначено з 1 травня - від початку неопалювального сезону", - ідеться в повідомленні ПФУ.

Кому потрібно подати заяву на субсидію

Житлова субсидія призначається із заявою та декларацією про доходи і витрати, якщо:

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заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує комунальні послуги;

є внутрішньо переміщені особи;

кількість осіб, які фактично проживають, менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Крім того, заяву мають подати ті одержувачі пільг, які станом на 24 лютого 2022 року проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, і відтоді не зверталися за перепризначенням субсидії.

Як подати документи на субсидію:

через сервісні центри ПФУ уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою на адресу органу Фонду;

через вебпортал ПФУ, мобільний додаток "Пенсійний фонд" або через портал Дія.

Підвищення тарифів на світло - чи треба звертатися за перерахунком субсидій

З 1 червня Кабмін встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для населення 4,32 грн/кВт*год.

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що розмір житлової субсидії та пільги на житлово-комунальні послуги для всіх домогосподарств, які мають на них право, буде перераховано. При цьому перерахунок субсидій Пенсійний фонд проведе автоматично, і громадянам нікуди додатково звертатися не потрібно.

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