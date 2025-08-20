Відділення в Дружківці й Олексієво-Дружківці, що за 5–7 км від Костянтинівки, продовжують працювати.

Сьогодні, 20 серпня, "Укрпошта" через небезпеку для життя людей закриває свої відділення в місті Костянтинівка в Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора у своєму Telegram-каналі.

"Наразі занадто небезпечно, тож аби вберегти життя наших людей (усіх наших людей — і колег, і клієнтів), змушені. Довгий час "Укрпошта" була єдиною опорою в місті. Наші відділення знищували вщент, а ми відновлювалися неподалік. Від вибухових хвиль вилітали вікна, а ми їх забивали й поверталися", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що відділення "Укрпошти" в Дружківці й Олексієво-Дружківці, що за 5–7 км від Костянтинівки, продовжують працювати. Також "Укрпошта" чекає на кожного та кожну в Добропіллі.

25 червня "Укрпошта" підписала конфіденційну угоду з Поштою США щодо доставки посилок між країнами, що має скоротити терміни доставки до Штатів. Компанія планує зменшити терміни із 8-10 днів до 6-8 днів доставки. Ціни при цьому не зміняться.

З 1 липня державна поштова компанія оновила умови приймання відправлень із післяплатою. Таким чином вже діють нові ліміти на виплату готівки у відділенні фізособам. Крім того, з 1 червня сервіс NovaPay встановив нові ліміти для онлайн-оплат і грошових переказів.

