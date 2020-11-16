Відбулася низка зустрічей з бізнесом, який був обмежений у роботі через карантин вихідного дня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд вже підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу і людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

Як повідомляє прес-служба про це він сказав на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби під головуванням президента Володимира Зеленського.

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За словами Шмигаля, уряд вже реалізує і підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу і людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

"Зокрема ми поновлюємо підтримку малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати працівника. Також діятимуть "кредитні канікули" для бізнесу в рамках програми"5-7-9", визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов'язань", - сказав прем'єр.

Він також повідомив, що вже проведено ряд зустрічей з бізнесом, який був обмежений у роботі через карантин вихідного дня. У наступні кілька днів така робота буде посилена, зустрічі пройдуть з представниками кожної галузі.

Хронологія подій

11 листопада 2020 року Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кафе та ресторанів (за винятком послуги «на винос»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів й т. ін.

Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Того ж дня, 11 листопада 2020 року, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що Кабінет Міністрів надасть допомогу бізнесу, який може зазнати втрат від впровадження "карантину вихідного дня".

16 листопада 2020 року під час онлайн-наради з міськими головами прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет Міністрів зосереджений на комунікації з галузями, щоб виробити механізми компенсації втрат від введення в Україні "карантину вихідного дня".

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Автор: Костянтин Гончаров