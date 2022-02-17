Низька економічна активність стосується жінок, які не можуть працювати в період догляду за дитиною.

В Україні один з найнижчих рівнів економічної активності в Європі - частка українців, які працюють (або готові почати працювати) у віці 15-64 роки, становить 67,5%, тоді як середній рівень в ЄС - 75%, у Швеції - понад 80%.

Як повідомила прес-служба Центру економічної стратегії (ЦЕС), про це заявила старший економіст ЦЕС Олександра Коломієць на форумі "Як пом'якшити демографічні загрози економіці?".

Відзначається, що перш за все низька економічна активність стосується жінок, які не можуть працювати в період догляду за дитиною.

"Наприклад, серед жінок до 34 років з повною вищою освітою тільки 76,4% є економічно активними (працюючими або готовими працювати), в той час, як у чоловіків цей показник досягає 95%", - йдеться в повідомленні.

У ЦЕС нагадали, що український ринок праці не дозволяє більшості громадян працювати дистанційно. Згідно з опитуваннями, більше ніж 50% українців заявляли, що не можуть виконувати свою роботу віддалено.

Безробіття в Україні:

За даними Держстату, рівень безробіття в Україні серед робочої сили у віці 15 років і старше в III кварталі 2021 року склав 9,1%, знизившись з 9,3% у II кварталі.

Національний банк України в січні знизив прогноз рівня безробіття у 2022 році з 8,6% до 9,1%, на 2023 рік з 8,6% до 8,9%.