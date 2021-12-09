Цього року дерева в лісгоспах подорожчали в середньому на 30 гривень.

Новорічні свята все ближче й українці починають замислюватися над покупкою ялинки. Цього року легальні дерева лісгоспи планують продавати в середньому по 105 гривень за штуку.

Про це повідомили в Державному агентстві лісових ресурсів у коментарі УНН.

"Станом на 02.12.2021 підприємствами галузі вже реалізовано понад 48 тис. штук новорічних ялинок. Середня реалізаційна ціна - 105 грн з ПДВ за штуку", - йдеться в повідомленні.

Всього цього року планують продати 510 тисяч новорічних ялинок.

Читайте також"Який рік-така ялинка" : у російському селищі встановили ялинку - "фалос" (фото)Варто відзначити, що ялинки подорожчали в порівнянні з минулим роком на 30 гривень. У 2020 році дерева відпускали в середньому по 75 гривень за штуку. Ялинки від 1 до 2 метрів відпускалися лісгоспами за ціною від 47 до 120 гривень.

Як раніше повідомляв УНІАН, попри те, що офіційний продаж ялинок тільки стартує, а до різдвяних свят ще пара тижнів, вже активізувалися ялинкові браконьєри, які хочуть нажитися на українцях. Так, на Волині вилучили понад 400 зрубаних нелегально новорічних сосен та ялинок.

У ДПСУ розповіли, що незаконно зрубані сосни та ялини, а також автомобіль, на якому їх перевозили, відповідно до встановленого порядку, доставили на штрафмайданчик.

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Автор: Анастасія Горбачова