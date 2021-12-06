Автомобіль разом із зрубаними деревцями доставлено на штрафмайданчик.

На Волині вилучили понад 400 зрубаних нелегально новорічних сосен та ялинок.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, у рамках спецоперації "Полісся" патруль у складі військовослужбовців Волинського загону та співробітників Ковельського районного управління поліції у прикордонні виявили автомобіль з незаконно зрубаними деревами.

"Вантажівку Volvo правоохоронці зупинили для перевірки поблизу села Піща, що на Ковельщині. В автівці знаходилося понад 400 дерев сосни та майже десяток ялинок. 43-річний водій не мав належним чином оформлених документів на вантаж. Крім того, на стовбурах були відсутні необхідні бирки, "- сказано в повідомленні.

В ДПСУ зазначають, що незаконно зрубані сосни та ялини, а також автомобіль, яким їх перевозили, встановленим порядком доставили на штрафмайданчик.

Також сказано, що за цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ст. 246 ККУ "Незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання, збут лісу".

Як повідомляв УНІАН, на екологічну утилізацію у спеціальні пункти прийому жителі Києва здали цьогоріч 6,5 тисячі новорічних ялинок.

Автор: Надя Пришляк