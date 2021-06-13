Підприємці повинні будуть упродовж шести місяців з дня набрання чинності закону подати державному реєстратору відомості про свою адресу електронної пошти.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується зобов’язати юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців мати офіційну адресу електронної пошти для листування з судами і державними органами.

Відповідний проект закону №3860-Д зареєстрований у парламенті 7 червня.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується, щоб адреси офіційної електронної пошти компанії були занесені в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Зазначена електронна пошта буде використовуватися в судах при здійсненні господарського, цивільного та адміністративного судочинства для направлення учасникам судового процесу копій рішень, ухвал, судових повісток та інших документів в електронній формі.

Законопроектом передбачено, що юридичні особи та ФОПи в обов’язковому порядку упродовж шести місяців з дня набрання чинності закону зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свою адресу офіційної електронної пошти в ЄДРПОУ.

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Автори документу сподіваються, що запровадження адреси офіційної електронної пошти сприятиме швидшій та ефективнішій комунікації, в першу чергу, судів з учасниками судового процесу, а надалі може бути використано і для офіційного листування з іншими органами та організаціями, якщо це буде передбачено законом.

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Автор: Ганна Бредіхіна