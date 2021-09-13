В цілому до кінця 2021-го житло може подорожчати ще на 5-10%.

До кінця 2021 року в Україні може значно зрости вартість житла на первинному ринку.

Про це повідомляє UBR.ua.

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Як пише видання, у зв'язку з тим, що українські будівельні норми приведуть у відповідність з європейськими, ціна витрат забудовників збільшиться як мінімум на 20%.

В цілому до кінця 2021-го житло може подорожчати ще на 5-10%.

Витрати на проектування та благоустрій житлового комплексу в Україні можуть збільшуватися на 50%. "Думаю, що вони дійдуть мінімум до 50%, а решта складе: якісні будматеріали, кваліфікована робоча сила, експертиза всіх підрядників, у тому числі в проектуванні, архітектурі, дизайні та ін витрати", – заявила експерт у сфері нерухомості Вікторія Берещак.

Ціни на будівельні роботи в Україні:

Згідно з даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні-травні 2021 року у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, зросли на 14,2%.

Разом з тим, будівельні підприємства України в січні-травні 2021 року скоротили обсяги робіт у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

Вплив податків на вартість житла:

У Міністерстві фінансів зазначають, що податки не мають прямого впливу на вартість житла, яка формується в більшості випадків за рахунок попиту на ринку.

Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Верховна Рада схвалила цей законопроект у першому читанні.

8 липня 2021 року президент Конфедерації Будівельників України Лев Парцхаладзе заявив про те, що після прийняття скандального "ресурного" законопроекту (№5600), яким передбачається скасування пільги з ПДВ на операції з продажу житла на вторинному ринку, ціни на квартири зростуть у два рази.

Ціни на житло в Україні:

Ціни на житло в Україні у квітні-червні цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросли на 14%.

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-липні 2021 року, у порівнянні з січнем-липнем 2020 року, зросли на 15,8%.

Іпотека під обіцяні 7%:

27 січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".

1 березня перші два українці скористалися державною програмою"доступна іпотека під 7%".

Автор: Олена Коваленко