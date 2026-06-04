Зарплати чоловіків і жінок в Україні суттєво відрізняються: де розрив найбільший

Найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі спостерігався у сферах мистецтва, спорту, розваг і відпочинку.

Середньомісячна заробітна плата у першому кварталі становила 28 885 гривень. При цьому у чоловіків зарплата на 9 007 гривень більше, повідомила Державна служба статистики України.

"Середньомісячна заробітна плата у І кварталі 2026 року становила 28 885 грн: 33 798 грн - для чоловіків; 24 791 грн - для жінок", - ідеться в повідомленні.

За даними Держстату, співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок становить 73%. Це означає, що жінки заробляють 73% від зарплати чоловіків.

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Зазначається, що найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі між чоловіками та жінками спостерігався у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку - 47,1%, у фінансовій та страховій діяльності - 38,7%, у сфері інформації та телекомунікацій - 37,8%, а також в оптовій та роздрібній торгівлі й ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів - 30,6%.

Зарплати в Україні - останні новини

Головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний повідомив, що реальний розмір середньої зарплати в Україні складає менше 20 тисяч гривень, а офіційні показники є завищеними за рахунок виплат військовослужбовцям.

За результатами дослідження "OLX Робота", найвища медіанна зарплата наразі у Львові та становить 32,7 тис. грн., що на 19% більше, ніж у квітні минулого року. На 18% спостерігали зростання у Києві та Ужгороді: до 31,2 тис. грн та 30 тис. грн відповідно.

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