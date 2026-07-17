VARUS придбає відому мережу магазинів співвласника АТБ: деталі угоди

Відповідний дозвіл вже надав Антимонопольний комітет України.

Мережа супермаркетів VARUS придбає мережу магазинів біля дому "Коло", яка належить співвласнику АТБ Геннадію Буткевичу. Відповідний дозвіл вже надав Антимонопольний комітет України.

"Надано дозвіл ТОВ "Омега" на набуття контролю над ТОВ "Арітейл", – йдеться на сайтів АМКУ.

ТОВ "Омега" представляє мережу VARUS, ТОВ "Арітейл" - розвиває мережу магазинів "Коло".

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Зазначається, що угода стане однією з найбільших на ринку ритейлу у 2026 році. Об’єднання дозволить компаніям посилити свої позиції у сегменті convenience retail (магазини біля дому з необхідним асортиментом товарів повсякденного попиту та швидкими покупками). Такий формат магазинів біля дому є одним із ключових напрямів розвитку світового та українського ритейлу.

Наголошується, що VARUS планує зберегти професійну команду мережі "Коло". Подальші етапи інтеграції здійснюватимуться відповідно до вимог чинного законодавства та із забезпеченням безперервної роботи бізнесу.

Довідка УНІАН. VARUS – національна мережа супермаркетів. Перший магазин мережі відкрився у 2003 році у Дніпрі, наразі загальна кількість – 120 супермаркетів у різних містах України.

"Коло" – українська мережа магазинів формату convenience store. Компанія заснована у лютому 2017 року, і на момент укладення угоди вона входить до складу інвестиційної групи Геннадія Буткевича BGV Group Management. Мережа налічує 254 магазини та представлена у Києві, Київській області, Одесі та Одеській області.

Закриття магазинів в Україні – останні новини

Мережа супермаркетів "Арсен" офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні. Окрім неї свою діяльність у різних регіонах згорнули мережі "Фреш", "Союз" і "Квартал".

У травні Антимонопольний комітет України надав мережі "Сільпо" дозвіл на набуття контролю над об'єктами нерухомості та обладнання, які належать групі компаній "Євротек". Йдеться про магазини чотирьох мереж – "Арсен", "Фреш", "Союз" і "Квартал", які належать "Євротек".

Також повідомлялося, що турецька мережа мультибрендових магазинів взуття SuperStep впродовж травня-червня закриє всі свої магазини в Україні.

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