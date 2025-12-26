Україна готує дозвіл на видобуток критичного 'секретного' елемента

В Україні готуються розсекретити дані про уранові руди.

Попри значні поклади урану в Україні, у нашій країні він досі не видобувався, а його родовища та вся інформація про них з радянських часів була засекречена. Проте незабаром це може змінитися, йдеться у статті УНІАН.

Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак розповіла УНІАН, що в межах практичної реалізації угоди про надра зі США, Кабмін України готується розсекретити дані про уранові руди, що дозволить оголосити конкурси на розробку відповідних родовищ.

"Наразі під егідою Мінекономіки ведеться розробка Стратегії критичних мінералів, яку буде затверджено постановою КМУ. Проект Стратегії буде стимулювати вивчення, видобуток та переробку до готового продукту в сфері критичної сировини і містить операційний план заходів на період 2026-2030 роки. І одним із заходів у майбутній Стратегії наразі обговорюється варіант зняття секретності і щодо урану", - розповідає вона.

За словами експертки, відкриття цих даних вкрай важливе для майбутніх інвестицій. Засекречені дані блокували виконання Меморандуму з ЄС у сфері критичної сировини від 2021 року і, врешті, заважало реалізації цьогорічної угоди про надра зі США.

Оринчак розповідає, що влітку було розсекречено дані за ключовими групами корисних копалин: алмази; золото; п’єзооптична сировина; літій; ніобій; тантал; титан; цирконій; скандій; платина; іридій; осмій; паладій; розсіяні елементи. І окремо ще було рішення щодо галію, ганію, індію, кадмію, ренію, рубідію, селену, талію, телуру, цезію. Тож наразі єдиною корисною копалиною, дані про запаси якої поки що залишаються у секреті, є уран та уранові руди.

За її словами, після того, як запаси українських корисних копалин стали відомими, вже були оголошені перші конкурси, результати яких очікуються у грудні. Наприклад - щодо літієвої Ділянки Добра.

"На основі відповідних переліків уряд зміг вже оголосити і розпочати перший конкурс з укладення угоди про розподіл продукції по критичній сировині. 27 серпня КМУ ухвалено постанову про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл металічних корисних копалин, які видобуватимуться та збагачуватимуться у межах родовища Ділянка Добра в Кіровоградській області", - розповідає експертка.

Йдеться про поклади літію, ніобію, олова, рубідію, танталу, цезію, берилію, вольфраму, золота. Ініціатором оголошення конкурсу виступила ірландська компанія TechMet LTD.

Угода про надра з США

США та Україна підписали угоду про доступ до вітчизняних природних ресурсів. Згідно цієї угоди, країни створили інвестиційний фонд з відбудови. Угода передбачає рівноправне партнерство України та США.

У вересні американська делегація здійснила перший візит на об'єкти в Кіровоградській області, які розглядалися як стартові проєкти для інвестфонду відбудови. На об’єкті видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому.

10 жовтня міністр економіки Олексій Соболєв заявив, що впродовж наступного року очікуються перші три інвестиції в спільний фонд США-України.

