США вже оголосили про свій перший внесок в американсько-український Інвестиційний фонд на суму в 75 млн дол.

Впродовж наступного року очікуються перші три інвестиції в спільний фонд відбудови США-Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він нагадав, що у вересні в Україну приїхала дуже велика урядова делегація зі США, яка складалася з працівників американського міністерства фінансів і міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC). Вони відвідали Київ, Київську, Львівську та Кіровоградську область.

"Вони дійсно зустрічалися з дуже великою кількістю бізнесів України, а також приватних і державних компаній, щоб сформувати перелік проєктів, в які можуть інвестувати. Наша задача і домовленість з ними, щоб впродовж наступного року ми змогли зробити перші три інвестиції", - сказав Соболєв.

Він відмітив, що вони вже оголосили зі свого боку про внески в фонд 75 мільйонів доларів. При цьому ще в травні вони збиралися виділити всього 25 млн дол. в фонд.

"Тобто вони побачили, що проєкти дійсно є, бізнес в Україні працює, тут є корисні копалини і компанії, які вміють їх добувати і переробляти, що нам важливо як уряду. І тому вони підвищили свій внесок", - сказав міністр.

За його словами, до кінця року фонд матиме відкриті банківські рахунки. Протягом наступного місяця планують найняти адміністратора фонду та інвестиційного радника, після чого почнеться підготовка перших проєктів для інвестування.

Він наголосив, що процес буде публічним і вже орієнтовно в грудні українські компанії зможуть подавати свої проєкти через інвестиційного радника. Наступного року вони проходитимуть незалежну перевірку (due diligence) і всі необхідні інвестиційні процедури, щоб отримати фінансування з фонду.

"Ми бачимо зацікавленість дуже висока. Щотижня ми з ними спілкуємось, що дуже допомагає в загальній співпраці зі штатами. Вони дуже гарно реагують на Україну, в тому числі завдяки реалізації цієї угоди", - додав міністр.

Інвестиційний фонд відбудови України

Весною 2025 року США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Дана угода дозволила створити Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в Україну. Угода передбачає рівноправне партнерство США та України: фонд створюється 50/50, і жодна зі сторін не матиме вирішального голосу, а наповнюватиметься він доходами виключно з нових ліцензій.

У вересні делегація США вперше відвідала об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Делегація тоді оглянула родовище та гірничо-збагачувальний комбінат на Кіровоградщині.

17 вересня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про свій перший внесок в Інвестиційний фонд відбудови США-Україна на суму в 75 млн дол. Таку ж суму виділить і Україна. Таким чином загальний капітал фонду сягне 150 млн дол.

