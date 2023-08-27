Співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож направив владі Євросоюзу запит щодо виключення з санкційних списків у зв'язку з тим, що він засудив вторгнення Росії в Україну.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, співзасновник російської ІТ-компанії "Яндекс" Аркадій Волож сподівається, що зможе вийти з-під санкцій.

Як повідомляє Financial Times Волож направив владі Євросоюзу офіційний запит про виключення з санкційних списків зв'язку з тим, що він засудив вторгнення Росії в Україну. Очікується, що офіційні особи Євросоюзу розглянуть і обговорять запит у вересні.

Як йдеться в матеріалі, Волож нібито від самого початку вторгнення РФ в Україну був проти війни, але сказати публічно про це зважився лише зараз, остаточно порвавши з Росією. На своєму офіційному сайті бізнесмен тепер називає себе "ізраїльським підприємцем, який народився в Казахстані".

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15 вересня санкційні списки будуть вкотре переглядатися, і Волож сподівається, що його ім'я звідти приберуть.

"Складно уявити, що ще він міг би зробити. І сотні інших російських бізнесменів, які потрапили під санкції, уважно спостерігають за тим, що зробить Брюссель", – заявив співрозмовник з оточення Воложа.

Як йдеться в матеріалі, російські олігархи заявили журналістам, що якби в США, Великобританії або Євросоюзі був механізм зняття санкцій шляхом підписання антивоєнної декларації, вони були б готові піти на такий крок.

Війна в Україні та позиція "Яндекса"

Аркадій Волож потрапив під європейські санкції на початку червня 2022 року.

Незабаром після цього співзасновник компанії залишив раду директорів і пост генерального директора групи компаній "Яндекса", а також керівні посади в міжнародних дочірніх структурах групи.

У листопаді минулого року Нідерландські активісти заселилися в будівлю, що належить співзасновнику "Яндекса".

10 серпня 2023 року співзасновник "Яндекса" несподівано засудив війну в Україні. Він зазначив, що вважає вторгнення "варварським". Його звернення опублікував телеграм-канал The Bell. Бізнесмен, який перебуває під європейськими санкціями, заявив, що бачить "частку своєї відповідальності" за дії Росії.

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