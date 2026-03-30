Іспанія передасть Україні ракети Patriot на суму 15 мільйонів євро, – El Pais

Іспанія передасть Україні дефіцитні ракети Patriot PAC-2, щоб допомогти нашій країні захиститися від російських атак.

Як пише видання El Pais, "подарунок" у розмірі 15 мільйонів євро було підтверджено після зустрічі прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса з президентом України Володимиром Зеленським у Мадриді в березні.

За інформацією видання, Україна отримає п'ять ракет Patriot PAC-2.

"Хоча вони не найсучасніші – у Міністерства оборони є програма модернізації до версії PAC-3 – їхня вартість становить близько 3-4 мільйонів доларів за одиницю, що в сумі становить приблизно 15 мільйонів євро", – зазначає видання.

Це не перший випадок, коли Іспанія постачає Києву протиракетні комплекси "Патріот". Вона вже поставила дві партії у 2024 році, кількість ракет тоді не уточнювалася.

Санчес також підтвердив постачання Україні озброєння на суму 1 мільярд євро цього року відповідно до угоди, підписаної в травні 2024 року. Це збільшить загальну суму іспанської військової допомоги з початку війни в лютому 2022 року до 4 мільярдів євро.

Дефіцит ракет в України

Раніше в ЄС повідомили, що Україна під час зимових обстрілів РФ витратила близько 700 ракет-перехоплювачів, що випускаються з систем ППО Patriot. Як зазначив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, ця кількість "приблизно відповідає кількості ракет, які американські виробники здатні виготовити за рік".

Тим часом Bloomberg зазначив, що Україні може загрожувати дефіцит ракет для Patriot на тлі конфлікту на Близькому Сході.

