'Ніхто не буде поки їх викурювати': Трегубов розказав про 'похованих' росіян в Куп’янську

Загрози від групи росіян, які засіли в підвалі в центрі Куп’янська Харківської області, наразі для Сил оборони немає, тому ніхто не буде зараз їх звідти "викурювати". Про це в етері телемарафону сказав речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Він наголосив, що інформація в російських пабліках, що їх військових у місті не залишилося є вкидом, досить незрозумілим. "В центрі міста залишається кількість росіян до відділення. Чому їх свої ж поховали завчасно? Це велике питання. Можливо хотіли прибрати ганебну тему Куп’янська з інформаційного простору РФ. Або хотіли бити по руїнах лікарні, але якось не зручно, коли там їхні нібито "герої" обороняються", - сказав Трегубов.

Він зазначає, що це малочисельне вороже угрупування фактично не становить загрозу для ЗСУ. "В них задача – вижити самим і, заледви, чи вона буде виконана. Станом на зараз вони перебувають в зруйнованій будівлі лікарні. Їжу, боєприпаси вони отримують повітряним шляхом", - розповів Трегубов. За його словами, коли будівля була ціла, то така поставка була зручна, бо можна було ловити те, що скидали, а тепер незручно, бо доводиться вибиратися з підвалу, щоб забрати "посилку" і тут виникає загроза, що вдарять ЗСУ.

Трегубов зазначає, що загрози від цих залишків росіян в місті зараз немає. "Але лізти туди в підвал, щоб їх викурювати також ніхто не збирається", - додав він.

Трегубов сказав, що ворог не полишає надії зайти в Куп’янськ зі східного боку. Зазначив, що росіяни намагаються інфільтруватися в місто, але це відбувається не на околицях міста, а в населених пунктах - сателітах. "Там, справді, особливо на лівому березі річки Оскіл спостерігається певна російська активність, намагання пролізти", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, офіцер управління 43-ї ОМБр Артур Мартиросян зазначав, що російська армія збільшила кількість штурмів у напрямку Куп'янська та стала застосовувати мотоцикли й квадроцикли.

