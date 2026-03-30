Європейський бізнес на межі через війну в Ірані: яка країна постраждала найбільше

Запас міцності підприємців стрімко тане.

Війна в Ірані спричинила нову енергетичну кризу через блокування Ормузької протоки. Європейські компанії вступили в цю кризу, перебуваючи у гіршому фінансовому становищі, ніж до вторгнення Росії в Україну 2022 року, що залишає їм менше можливостей для поглинання потенційних економічних наслідків конфлікту на Близькому Сході.

Видання The Times пише, що британські підприємства найбільше страждають від зростання вартості запозичень на тлі відновлення інфляції.

Індекс Weil European Distress Index, який відстежує результати діяльності компаній та стан фінансових ринків, вже за три місяці до початку іранської війни фіксував стан фінансової скрути. Натомість напередодні вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року рівень фінансової скрути компаній був значно нижчим за довгостроковий середній показник.

Відео дня

Тим часом конфлікт на Близькому Сході продовжує загострюватися: підтримувані Іраном хусити в Ємені вступили у війну, націливши ракети на Ізраїль. Це викликало питання щодо можливості використання Червоного моря як альтернативного морського шляху замість Ормузької протоки.

Саудівська Аравія намагається пом'якшити наслідки фактичного закриття протоки, через яку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти та газу, перенаправляючи свою нафту до порту Янбу на Червоному морі. Однак судна, що використовують Янбу, повинні будуть пройти через протоку Баб-ель-Мандеб, яка раніше вже ставала мішенню для бойовиків-хуситів.

Перебої з постачанням призвели до різкого зростання цін на нафту та газ, причому ціна на нафту марки Brent, яка є міжнародним еталоном, 27 березня наблизилася до 115 доларів за барель. На початку року вона торгувалася на рівні близько 60 доларів за барель.

Вищі ціни на енергоносії загрожують посиленням інфляції. Відповідно, центральні банки будуть змушені реагувати підвищенням процентних ставок.

Велика Британія за індексом посіла третє місце серед найбільш проблемних ринків Європи після Німеччини та Франції. Проте вона залишається найбільш вразливою до тиску процентних ставок.

Минулого тижня світова Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) заявила, що серед усіх економік G20 саме Велика Британія зазнає найбільшого удару внаслідок війни з Іраном.

Наслідки війни в Ірані – останні новини

Через розв’язаний США конфлікт на Близькому Сході нафту може очікувати черговий стрибок цін. У разі затягування війни вони можуть сягнути 200 доларів за барель.

В Кремлі розраховують саме на такий сценарій розвитку подій. Там вважають, що за деякий час Європа та Велика Британія почнуть "благати" Москву про постачання енергоресурсів.

Вас також можуть зацікавити новини: