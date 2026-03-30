Росія масовано вгатила по енергетиці України: мешканці семи областей без світла

Росія вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах України. Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без світла, повідомляє Міністерство енергетики України.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - запевняють в енергетичному відомстві.

Попри це, у Міненерго додають, що відключень світла для побутових споживачів та промисловості 30 березня не прогнозується. Відомство також закликає українців, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері.

"Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошується у повідомленні.

Енергетичний терор Росії не зупиняється. В ніч проти 26 березня РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах. Внаслідок обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишилися без світла.

Між тим, станом на кінець першої половини березня в енергосистемі зберігався дефіцит. Перший віцепрем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль 13 березня заявляв, що дефіцит електроенергії на піку споживання становить близько 1 ГВт.

