Легендарний корабель Другої світової війни випадково знайшли на дні океану через 80 років

"Танцююча миша" зіткнулася з японським конвоєм і зникла в морі – аж поки її нарешті не знайшли роботи.

"Танцююча миша" – американський есмінець класу "Клемсон", більш відомий як USS Edsall – і понад 200 членів його екіпажу були потоплені японськими військовими 1 березня 1942 року під час Другої світової війни. Однак майже 82 роки по тому корабель був випадково виявлений Королівським австралійським флотом – при цьому практично неушкодженим, пише popularmechanics.com.

Корабель був введений в дію під час Першої світової війни і перебував в Азії протягом усього свого розгортання. Він брав участь у безлічі військових навчань і навіть брав участь в атаці, в результаті якої був потоплений японський підводний човен.

Згодом він був переведений на конвойну службу і зрештою вступив у бій з японським конвоєм. Згідно з офіційним історичним звітом, повідомлення з японських кораблів свідчать про те, що USS Edsall поводився як "японська танцююча миша", популярна на той час домашня іграшка.

Відео дня

Він вміло змінював швидкість і напрямок руху, а також використовував димові завіси під час маневрів. Корабель відкрив вогонь у відповідь і понад годину ухилявся від значно краще озброєних літаків. Зрештою, на допомогу було викликано 26 японських пікіруючих бомбардувальників, і вважається, що саме одна бомба стала тим ударом, який знищив "Танцюючу мишу".

У момент атаки на кораблі перебували 185 військовослужбовців ВМС США та 31 пілот ВПС США, однак місце останнього спочинку як самого корабля, так і більшості військовослужбовців тривалий час залишалося невідомим.

Несподівана знахідка

Наприкінці 2023 року Королівський військово-морський флот Австралії несподівано виявив затонулий корабель під час місії, не пов'язаної з пошуком, у якій використовувалися "передові роботизовані та автономні системи, що зазвичай застосовуються для гідрографічних досліджень".

Після виявлення корабля експерти витратили близько року на вивчення знахідки за допомогою гідролокаторів і підводних роботів. Есмінець довжиною 314 футів (96 м) був виявлений в основному неушкодженим і лежить вертикально на морському дні приблизно за 200 миль на схід від острова Різдва (на південь від Яви, Індонезія).

