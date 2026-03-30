Олег Давигора

Уздовж польсько-українського кордону хочуть збудувати сучасний електронний бар’єр. Про це пише польське видання RMF24.

Там зазначили, що проєкт, вартість якого оцінюється приблизно у 450 млн злотих (121 млн доларів), охоплюватиме ділянку території Надбужанського прикордонного загону.

Згідно з ним передбачена прокладення підземних кабелів для виявлення сейсмічних коливань, волоконно-оптичних кабелів для передачі даних та силових кабелів.

Цікаво, що на зовні будуть встановлені стовпи, оснащені камерами денного та тепловізійного бачення, для цілодобового спостереження за територією. При цьому усі дані з системи надходитимуть безпосередньо до центру спостереження в штабі підрозділу, де їх аналізуватимуть прикордонники.

За інформацією видання, фінансувати проєкт має програма ЄС SAFE, однак її реалізація була заблокована вето президента Кароля Навроцького. Тому наразі тривають інтенсивні консультації щодо забезпечення решти коштів, необхідних для реалізації проєкту.

Зазначається, що рішення про будівництво електронного бар'єра було прийнято у відповідь на "загрозу, що випливає зі збройної агресії Росії проти України".

Важливо, що бар'єр призначений не тільки для перешкоджання незаконному перетину кордону, а й для підвищення ефективності виявлення та реагування на будь-які інциденти, що можуть загрожувати національній безпеці країни.

Громадяни України у 2025 році стали лідерами за кількістю відкритих бізнесів у Польщі. Вони створили 3200 компаній, випередивши найближчих "переслідувачів" - громадян Білорусі - на 1200 компаній. Цей показник є повторенням рекорду 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: