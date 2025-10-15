Також міністр оборони подякував партнерам України за допомогу.

Україна у 2026 році зможе виробити до 20 мільйонів дронів різних типів. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль під час пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

"У 2026 році ми зможемо виробляти 20 мільйонів FPV-, ISR- та інших дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування", - поділився він.

Міністр оборони зазначив, що це ефективні, швидкі та перевірені в боях рішення. Він наголосив, що Україні потрібні рішучі дії, щоб зупинити Росію.

"Україна має бути сильною на полі бою. Ми дякуємо нашим партнерам зі Швеції, Латвії, Естонії, Данії, Норвегії та Словенії за оголошення нових внесків до нового пакета PURL (Пріоритетний перелік потреб України). Вдячний країнам, які вирішили приєднатися до цієї ініціативи. Це дозволяє нам закуповувати зброю, яка терміново потрібна для порятунку життів", - сказав Шмигаль.

Скільки дронів отримала Україна за півроку від Великої Британії

Раніше в уряді Великої Британії повідомили, що Лондон поставив Україні понад 85 тисяч військових дронів за шість місяців. 2025 року Британія інвестувала 600 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить майже 800 млн доларів, для того, щоб прискорити постачання дронів для ЗСУ.

Крім того, нещодавно Україна та Британія підписали угоду, яка передбачає виробництво українських дронів-перехоплювачів на британській території. Ця угода стала продовженням розвитку промислового співробітництва між країнами.

