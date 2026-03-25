Іран дозволив Росії та іншим 'дружнім країнам' прохід через Ормузьку протоку

Іран дозволив російським, китайським, індійським, іракським і пакистанським танкерам проходити через Ормузьку протоку. Про це повідомив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Аббас Арагчі.

"Для деяких, кого ми визначили як наші дружні країни, ми дозволили прохід через Ормузьку протоку; Китай, Росія, Індія, Ірак, Пакистан отримали дозвіл на проходження. Немає причин дозволяти нашому ворогу проходити через Ормузьку протоку", - заявив він.

За його словами, "це не війна Ірану і не війна Америки".

"Швидше, Ізраїль підштовхнув США до неї. США ставлять безпеку Ізраїлю на перше місце, і їхні бази в регіоні призначені для захисту Тель-Авіва. Вашингтон готовий пожертвувати всім заради безпеки Ізраїлю", - додав Арагчі.

Варто зазначити, що Росія призупинила щонайменше 40% потужностей з видобутку нафти внаслідок нальотів українських безпілотників. Через пошкодження, спричинені атаками дронів, вона почала відвантажувати значно менше нафти з портів Новоросійськ на Чорному морі, Приморськ та Усть-Луга на Балтійському морі.

США ніяк не перешкоджають тому, щоб Іран продовжував возити нафту через Ормузьку протоку, а також намагаються домогтися розблокування шляху. Зокрема, 23 березня Трамп оголосив про п'ятиденне перемир'я з Іраном і сказав, що Вашингтон веде переговори з Тегераном про припинення вогню.

Блокування Ормузької протоки

Ормузька протока закрита вже більше трьох тижнів. Зазвичай через неї проходить близько чверті світової нафти і п'ята частина поставок СПГ. Через перебої в поставках зросли ціни на бензин і дизпаливо, а газовий ринок переживає найбільшу кризу за чотири роки.

Раніше повідомлялося, що Іран почав продавати безпечний прохід через Ормузьку протоку за $2 млн. Переговори з цього приводу з Тегераном вели Індія, Пакистан, Ірак, Малайзія та Китай.

