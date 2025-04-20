Зниження цін на нафту вдарить по російському зростанню, яке і без того сповільнюється, і скоротить військовий бюджет Москви.

Росія уникла мит президента США Дональда Трампа. Наслідки торговельної війни все ж вдарить по кишені Кремля через нафту.

Газета Wall Street Journal пише, що нафта і газ становлять близько третини доходів держбюджету РФ - це головний двигун кремлівської економіки і основне джерело її вразливості. Аналітики вважають, що якщо ціни залишаться низькими, то на російську економіку чекає жорстка посадка, а дефіцит бюджету збільшиться майже вдвічі.

Економіка РФ сповільнилася ще до обвалу цін на нафту, а Кремль веде переговори зі США про припинення вогню в Україні. Москва не поспішає з мирними переговорами, розраховуючи, що перемоги на полі бою дадуть їй більше важелів тиску для досягнення максимальних поступок. Хоча нинішні ціни на нафту навряд чи змусять Володимира Путіна відмовитися від війни, глибше падіння може змінити його розрахунки. Тим часом, на думку аналітиків, нафтовий тиск поставить Кремль перед болючим вибором.

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"Якщо ціна на нафту продовжить падати, вони відчують себе ущемленими, і вони вже починають це відчувати", - каже Еліна Рибакова, старший науковий співробітник вашингтонського Інституту міжнародної економіки імені Петерсона. "Якщо так піде і далі, то вони опиняться в ситуації "гармати проти масла".

Аналітики J.P. Morgan вважають, що хоч Москва більш ізольована від глобальних тенденцій через санкції та розірвані міжнародні зв'язки, "цунамі, породжене торговельною політикою США, навряд чи залишить Росію неушкодженою".

Центральне місце нафти в російській економіці виходить за рамки державної скарбниці. Економісти називають це ефектом мультиплікатора, коли енергетична галузь, що бурхливо розвивається, перетікає в суміжні сектори. Скорочення виробництва негативно вплине на цілі спільноти, які організовані навколо видобутку і переробки нафти.

За оцінками Сергія Вакуленка, колишнього російського енергетика і старшого наукового співробітника Російсько-Євразійського центру Карнегі, Росія втрачає близько 25 мільярдів доларів на рік на кожні 10 доларів падіння ціни на нафту.

Проте аналітики кажуть, що ціни на нафту повинні залишатися низькими протягом тривалого періоду часу, щоб вплинути на військові плани Москви. Російський банк "Ренесанс Капітал" повідомив, що якщо ціна на нафту Urals цього року становитиме в середньому 50 доларів, зростання ВВП становитиме 0,1% - це буде шоком для російської економіки.

Ціни на нафту - останні новини

7 квітня ціни на нафту впали на тлі зростаючої торгової напруженості між США і Китаєм. Падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на найпопулярнішу російську нафту марки Urals до 50 доларів за барель.

Пізніше стало відомо, що експорт нафти з Росії падав за рахунок зменшення обсягів поставок ключового тихоокеанського сорту.

Варто зазначити, що Центробанк РФ за кілька тижнів до переговорів між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним попереджав Кремль про можливість тривалого зниження цін на нафту, подібного до того, що передував розвалу СРСР.

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