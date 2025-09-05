Російський флот отримав 'принципово новий' корабель, який зможе нести 'Калібри'

"Іван Папанін" є першим кораблем проєкту 23550, який передали ВМФ РФ.

У п’ятницю, 5 вересня на головній базі Північного флоту у Північноморську відбулася церемонія підйому військово-морського прапора на головному патрульному кораблі льодового класу проєкту 23550 "Іван Папанін". Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

Самі росіяни називають проєкт 23550 "принципово новим" типом корабля, що поєднує якості буксира, патрульного корабля та криголама. Передбачається, що він зможе просуватися в суцільному льоду завтовшки до 1,5 м.

Корабель може вирішувати доволі широкий спектр завдань. Зокрема, охороняти та моніторити арктичні водні ресурси, конвоювати судна, проводити рятувальні операції, перевозити спеціальні вантажі, гасити пожежі тощо.

Відео дня

Водотоннажність кораблів проєкту 23550 становить близько 9 тис тонн, повна швидкість ходу – 18 вузлів (33,3 км/год), автономність – близько 70 діб.

Корабель має 76,2-мм артилерійську установку АК-176МА. Передбачено базування багатоцільового гелікоптера Ка-27 та двох швидкісних катерів типу "Раптор".

Раніше повідомлялося, що корабель також зможе нести крилаті ракети "Калібр" та/або протикорабельні ракети "Уран". Загалом в різний час росіяни заклали чотири корабля проєкту 23550.

Російський флот – останні новини

Нагадаємо, що нещодавно військово-морський флот РФ фактично відмовився від ілюзій щодо модернізації свого єдиного авіаносця – важкого крейсера "Адмірал Кузнєцов". Тепер корабель хочуть утилізувати або продати.

Невизначеною залишається доля великого протичовнового корабля "‎Адмірал Чабаненко"‎. Як стало відомо, його ремонт і модернізація не будуть завершені цього року, як планувалося. Не виключено, що "Чабаненко" може чекати доля "Кузнєцова".

Вас також можуть зацікавити новини: