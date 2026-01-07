США збираються судити екіпаж танкера, що йшов під російським прапором

Екіпаж вирішив "перефарбувати" танкер під російський, сподіваючись, що це налякає американців.

Екіпаж танкера Bella 1, затриманого сьогодні американськими військовими в Атлантичному океані, ймовірно, відповідатиме перед судовими органами США за порушення американських санкцій. Про це заявила на пресконференції прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Вона зауважила, що танкер "венесуельського тіньового флоту" транспортував підсанкційну нафту, а США під керівництвом Трампа "не збираються цього терпіти". Тож танкер затримали в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США.

"Це означає, що екіпаж тепер підлягає судовому переслідуванню за будь-яке порушення федерального законодавства, і вони будуть доставлені до Сполучених Штатів для такого судового переслідування, якщо це буде необхідно", – сказала Левітт.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у соцмережі X повідомила, що екіпаж танкера Bella 1 протягом кількох тижнів намагався уникнути контролю з боку Берегової охорони США і навіть змінив прапор судна і намалював на корпусі нову назву – Marinera. Ноем назвала це "відчайдушною та невдалою спробою уникнути правосуддя".

"Злочинці світу попереджені. Ви можете тікати, але не можете сховатися. Ми ніколи не поступимося у нашій місії захищати американський народ і перешкоджати фінансуванню наркотероризму, де б ми його не знайшли, і крапка", – додала чиновниця.

Затримання танкерів в Атлантиці

Як писав УНІАН, США захопили в Північній Атлантиці нафтовий танкер Marinera, пов’язаний із Венесуелою. Раніше екіпаж відмовляв морським прикордонникам США у допуску на борт. Подія сталася між Ісландією та Британськими островами. За даними джерел і ЗМІ, поблизу перебували російські військові кораблі, зокрема підводний човен, а Росія намагалася супроводжувати судно, щоб уникнути затримання.

Пізніше стало відомо, що в Карибському морі США захопили другий танкер "тіньового флоту" M/T Sophia, що прямував з Венесуели з нафтою. Американська влада заявила про намір і надалі затримувати пов’язані з Венесуелою судна, пояснюючи це боротьбою з фінансуванням незаконної діяльності.

