Йдеться про оподаткування податком великих транснаціональних компаній, які надають послуги у сфері електронної комерції.

Прийняття законопроекту про оподаткування транснаціональних корпорацій дозволить отримати до 3 млрд грн бюджетних надходжень на рік.

Про це під час засідання Погоджувальної ради в парламенті заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Ми в комітеті розглянули законопроект № 4184 про так званий "податок на Google", яким ми пропонуємо оподаткувати великі транснаціональні компанії, які надають послуги у сфері електронної комерції. З одного боку, він дасть додаткові надходження до бюджету від 3 млрд грн, а з іншого боку – він поставить в рівні умови та наших рекламістів, і великих іноземних рекламістів", - сказав він.

Хронологія подій

Законопроект № 4184 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та / або розповсюдження реклами, та вдосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам" був зареєстрований у парламенті 2 жовтня.

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Автор: Дмитро Шварц