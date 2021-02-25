Компанія WOG інвестувала понад 16 млн грн в сучасне обладнання власного розподільчого центру (РЦ), в тому числі близько 6 млн грн в розробку програмного забезпечення.

Про це в інтерв'ю Rau.ua розповіла Юлія Пішаченко, директор з логістики супутніх товарів WOG.

"Частка непаливних продажів зараз складає до 20% прибутку мережі. Ми прагнемо до того, щоб з часом 70% всього прибутку компанії формували продажі пального, а 30% - забезпечували WOG Market і WOG Cafe", – розповідає Юлія Пішаченко.

На сьогодні в мережі WOG працює 383 торгових точок (ТТ) непаливного напрямку, з яких 362 точки розташовані на заправках компанії та 21 – поза межами АЗК (14 кафе – в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+, 7 кафе – в аеропортах ("Київ" (Жуляни) – 2, "Бориспіль" – 1, аеропортах "Львова" – 1 та "Одеси" – 3).

Для забезпечення роботи такої кількості ТТ – безперебійного наповнення їх продуктовими та побутовими товарами – у компанії WOG працює інноваційний розподільний центр класу А+ площею 8,5 тис. кв. м.

Як зазначила директор з логістики супутніх товарів WOG, з метою оптимізації ручної праці, впроваджена новітня WMS система з інтегрованим механізмом управління транспортом TMS, автоматизований ваговий контроль зібраних товарів та ін. Склад оснащений високотехнологічним обладнанням світового лідера внутрішньовиробничої логістики, концерну Jungheinrich AG (Німеччина). Нові технологічні рішення, забезпечують своєчасну доставку продукції на ТТ – згідно з узгодженим графіком. Це дозволяє на 100% забезпечити товарним запасом торгові точки та дає можливість компанії отримувати додатковий прибуток.

"В сучасне обладнання для РЦ компанія інвестувала понад 16 млн грн, 6 з яких пішло на розробку програмного забезпечення", - підкреслила Юлія Пішаченко.

РЦ WOG працює за повним циклом, здійснюючи прийом продукції від постачальників, відбір і доставку замовлень на торгові точки, а також забезпечуючи зберігання товарів на складі.

Вся робота з постачальниками і ТТ – від замовлення до доставки продукції – повністю проводиться в форматі електронного документообігу. Всі замовлення формуються автоматично – через систему автозамовлення, яка розроблена спеціально під напрямок роботи складу РЦ.

Загалом, WOG співпрацює з 291 постачальником, своєчасно доставляючи продукцію в 383 торгові точки. РЦ компанії щодня приймає продукцію на склад від 50 постачальників.

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Автор: УНІАН