В ЄС прагнуть зробити криптоактиви більш відстежуваними, що допоможе запобігти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

ЄС планує повністю відмовитися від анонімності при проведенні операції з криптовалютами, а також заборонити анонімні криптогаманці.

Про це повідомляє BBC.

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Як пише видання, згідно з пропозиціями до законодавства, компанії, які проводять транзакції в криптовалюті, можуть зобов'язати збирати дані про одержувача і відправника.

У Єврокомісії зазначили, що криптопереклади мають йти за такими ж правилами протидії відмиванню грошей, як і банківські перекази.

Нові пропозиції ЄС розширять ці правила на весь криптосектор.

Компанія, яка здійснює операції з криптоактивами для клієнта, буде зобов'язана вказувати ім'я, адресу, дату народження і номер рахунку відправника, а також ім'я одержувача.

Тепер пропозиції вимагають згоди з боку держав-членів і Європейського парламенту.

Як зазначає видання, ЄС прагне зробити криптоактиви більш відстежуваними, що допоможе запобігти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

На реалізацію нових правил країнам ЄС знадобиться близько 2 років.

Заяви Ілона Маска про біткоїн:

19 лютого 2021 року Ілон Маск розкрив секрет успіху біткоїна.

22 травня Ілон Маск Ілон зробив вибір між звичайними грошима і криптовалютою.

27 травня 2021 року Ілон Маск захотів зробити криптовалюту стабільною і "підняв" курс біткоїна.

Як змінювався курс криптовалюти:

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна більше ніж десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїн, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.

22 лютого 2021 року ціна біткоїна перевищила $58 тисяч.

13 квітня 2021 року біткоїн в ході торгів перевищив $ 62,7 тис., оновивши історичний максимум.

23 квітня 2021 року біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.

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Автор: Олена Коваленко