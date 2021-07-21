ЄС планує повністю відмовитися від анонімності при проведенні операції з криптовалютами, а також заборонити анонімні криптогаманці.
Про це повідомляє BBC.
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Як пише видання, згідно з пропозиціями до законодавства, компанії, які проводять транзакції в криптовалюті, можуть зобов'язати збирати дані про одержувача і відправника.
У Єврокомісії зазначили, що криптопереклади мають йти за такими ж правилами протидії відмиванню грошей, як і банківські перекази.
Нові пропозиції ЄС розширять ці правила на весь криптосектор.
Компанія, яка здійснює операції з криптоактивами для клієнта, буде зобов'язана вказувати ім'я, адресу, дату народження і номер рахунку відправника, а також ім'я одержувача.
Тепер пропозиції вимагають згоди з боку держав-членів і Європейського парламенту.
Як зазначає видання, ЄС прагне зробити криптоактиви більш відстежуваними, що допоможе запобігти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.
На реалізацію нових правил країнам ЄС знадобиться близько 2 років.
Заяви Ілона Маска про біткоїн:
- 19 лютого 2021 року Ілон Маск розкрив секрет успіху біткоїна.
- 22 травня Ілон Маск Ілон зробив вибір між звичайними грошима і криптовалютою.
- 27 травня 2021 року Ілон Маск захотів зробити криптовалюту стабільною і "підняв" курс біткоїна.
Як змінювався курс криптовалюти:
- У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.
- Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
- 11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна більше ніж десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.
- Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
- Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.
- Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїн, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.
- 4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.
- 18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.
- 16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.
- 30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.
- Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.
- 22 лютого 2021 року ціна біткоїна перевищила $58 тисяч.
- 13 квітня 2021 року біткоїн в ході торгів перевищив $ 62,7 тис., оновивши історичний максимум.
- 23 квітня 2021 року біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.
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