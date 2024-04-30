Європа підсіла на новий російський 'наркотик' замість газу: наслідки можуть бути гіршими

Імпорт сечовини в ЄС подвоївся після вторгнення Москви в Україну

Європа "повільною ходою" йде до нової залежності. На зміну російському газу прийшли добрива з країни-агресорки.

"Добрива - це новий газ. Парадокс полягає в тому, що метою є зниження залежності Європи від Росії, а тепер ми сліпо передаємо Росії найважливіші продовольчі та удобрювальні потужності", - цитує Financial Times виконавчого директора Yara International, одного з найбільших у світі виробників азотних мінеральних добрив, Свейна Торе Хольсетера.

За даними Євростату, за рік до червня 2023 року ЄС імпортував із Росії вдвічі більше сечовини, ніж роком раніше. Російський імпорт у поточному сезоні (до червня поточного року) нижчий, але все ще історично високий і становить третину від загального обсягу імпорту сечовини в Євросоюз.

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Ціни на добрива для сільськогосподарських культур злетіли після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року, оскільки санкції, введені проти Росії, обмежили доступність природного газу - основної сировини для виробництва азотних добрив, таких як аміак і сечовина.

Це завдало фінансового удару по європейських фермерах, тоді як фермери в інших країнах, особливо в Африці, відмовилися від добрив, що призвело до зниження врожайності та поглиблення світової продовольчої кризи.

Відтоді ціни на добрива знизилися, оскільки ціни на природний газ впали, але європейська промисловість все ще зазнає труднощів, оскільки російський імпорт займає дедалі більшу частку ринку, каже Хольсетер.

Російські виробники добрив виграють від більш низьких цін на енергоносії, каже Хольсетхер, додаючи, що у них також менше обмежень щодо стійкості, і тому вони виробляють більше викидів парникових газів.

Росія є одним з найбільших у світі виробників і експортерів азотовмісних добрив. Це також стосується калійних і фосфорних добрив, які не можуть замінити азотні добрива.

Хоча західні санкції передбачають винятки для російського експорту продовольства і добрив, Москва скаржиться, що торгівля ускладнена через побоювання покупців, банків і страховиків щодо причетності російських осіб або компаній, які перебувають під санкціями. Попри це доходи від експорту російських добрив у 2022 році зросли на 70% завдяки підвищенню цін.

За словами Хольсетера, Росія може використовувати своє домінування на ринку добрив як політичний важіль - так само, як Москва робить це щодо поставок енергоносіїв.

Економіка Росії під час війни - головні новини

Російський Мінфін заявив, що в РФ спостерігається "стійка позитивна динаміка" щодо припливу грошей до федерального бюджету. Доходи за три місяці по березень становили 8,7 трлн рублів (94 млрд дол), збільшившись на 53,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

У Фонді Карнегі вважають, що економічна сила Росії може протриматися ще півтора року, перш ніж почне слабшати. Російська економіка все ще сильна, незважаючи на зростання військових витрат і західні торговельні обмеження.

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