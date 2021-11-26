79% українців вважають, що дітей повинні вчити розпоряджатися своїми грошима в школі.

За останні три роки індекс фінансової грамотності українців зріс до 12,3 бала в порівнянні з 11,6 бала у 2018 році.

Як повідомила прес-служба Національного банку, про це свідчать результати дослідження "Фінансова грамотність, фінансова Інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 році".

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"У порівнянні з іншими країнами за показником індексу фінансової грамотності Україна знаходиться на одному рівні з Болгарією і Хорватією, залишивши позаду Грузію (12,1 бала), Румунію (11,2 бала) і навіть Італію (11,1 бала)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що найвищий рівень фінансової грамотності зафіксований в українців у віці 25-34 років (12,7 бала) і 30-59 років (12,6 бала). Найменш фінансово обізнаною є молодь віком 18-19 років (10,1 бала) та люди старші 60 років (11,6 бала).

В Україні загальний індекс фінансової грамотності не показав відмінності за статтю - українські чоловіки та жінки однаково обізнані у фінансових питаннях (12,3 і 12,2 бала відповідно).

"Однак існує безпосередня залежність між рівнем фінансової грамотності та наявністю освіти: чим вищий рівень освіти, тим вищий бал фінансової грамотності. Загальний бал українців із середньою спеціальною освітою (технікум) становить 11,9 бала, з вищою освітою – 13,3 бала", - йдеться в повідомленні.

В цілому, як йдеться в повідомленні, дослідження показало, що українці більше зосереджені на короткострокових планах і витрачанні, а не на заощадженні грошових коштів. Впевненість у майбутньому пенсійному забезпеченні відчуває кожен п'ятий українець. Населення з найменшими доходами більше розраховує на пенсію від держави, а з більш високими – на заощадження, продовження трудової діяльності навіть після настання пенсійного віку або інші джерела фінансування.

При цьому 79% українців вважають, що дітей повинні вчити розпоряджатися своїми грошима в школі.

Опитування проводилося в серпні 2021 р .методом CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). Загалом було опитано 2040 респондентів у віці 18-79 років. При такій вибірці похибка не перевищує 2,2%.

З дослідження вилучено Автономну Республіку Крим та м. Севастополь, а в Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, контрольованих Україною.

Фінансова грамотність в Україні:

Станом на жовтень 2021 року близько ста тисяч українців щорічно ставали жертвами шахраїв через фінансової безграмотності.

Автор: Богдан Слуцький