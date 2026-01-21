Де в Україні найдоступніша оренда квартир: рейтинг міст

Найнижча частка витрат на довгострокову оренду однокімнатної квартири зафіксована у містах, що наближені до зони бойових дій.

Аналітики проаналізували, який відсоток від медіанної зарплати українцям доводиться витрачати на довгострокову оренду однокімнатної квартири в різних обласних центрах України. Найдорожче орендувати житло в Ужгороді, Львові, Києві та Івано-Франківську.

Відповідно до результатів дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, найбільшу частку зарплати (83%) за оренду "однушки" потрібно віддати в Ужгороді, а саме 19,6 тисячі гривень - найвищий показник по Україні.

Водночас найнижче співвідношення вартості оренди до доходу в Херсоні. Медіанна вартість тут складає 3,7 тис. грн, що відповідає близько 15% від медіанної зарплати.

У якому місті найвища вартість оренди житла до зарплати

Наступним містом після Ужгорода йде Львів, де на оренду доводиться витрачати 72% від зарплати, при цьому медіанна вартість оренди становить 18 тис. грн.

Водночас у Києві частка витрат на оренду складає 68% місячного бюджету, а медіанна вартість оренди – 16 тис. грн.

В Івано-Франківську оренда однокімнатної квартири обходиться у 14,7 тис. грн, що відповідає 64% від медіанної заробітної плати.

Міста, у яких оренда складає біля половини від медіанної зарплати

У Вінниці частка зарплати, яку потрібно заплатити за оренду однокімнатної складає 60%, а вартість 12 тис. грн. У Луцьку оренда забирає 56% зарплати, а медіанна вартість житла становить 14 тис. грн. У Рівному на оренду доводиться 55% доходу при медіанній вартості 11 тис. грн. У Полтаві цей показник складає 53%, а медіанна вартість оренди – 10 тис. грн.

Найменшу частку в межах цього діапазону мають Чернівці та Житомир – по 50% від зарплати. У Житомирі медіанна вартість оренди становить 10 тис. грн, а у Чернівцях – 11,3 тис. грн.

У якому місті України найдешевші квартири по відношенню до зарплати

Міста із більш помірним рівнем витрат на оренду відповідно до рівня заробітної плати:

Черкаси – 48% доходу, медіанна вартість оренди 10 тис. грн.;

Хмельницький – 44%, вартість оренди 10 тис. грн.;

Дніпро – 44%, вартість оренди 10 тис. грн.;

Кропивницький – 43%, вартість оренди 8 тис. грн.;

Чернігів – 37%, вартість оренди 6,5 тис. грн.;

Суми – 34%, вартість оренди 6 тис. грн.

Найдоступніша оренда серед найбільших міст України

Аналітики зазначають, що найнижча частка витрат на довгострокову оренду однокімнатної квартири зафіксована у містах, що наближені до зони бойових дій.

У Запоріжжі на оренду доводиться витрачати 29% заробітної плати, при медіанній вартості оренди 5,5 тис. грн. У Харкові цей показник складає 25% доходу, а вартість оренди становить 5 тис. грн.

Найменшу ж частку від зарплати серед обласних центрів країни українці витрачають у Херсоні – 15% доходу, де вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири складає 3,7 тис. грн.

Житло в Україні - головні новини

У 2026 році ринок житла в Україні розвиватиметься без різких коливань. За словами рієлтора Олександра Бойка, на первинному ринку у поточному році можливе помірне зростання цін через зростання витрат будівельників. При цьому на вторинному ринку ціни, ймовірно, залишатимуться відносно стабільними завдяки збалансованому попиту.

За даними "OLX Нерухомість", у 2025 році попит на купівлю квартир зріс на 4%, тоді як пропозиція скоротилася на 15%. Середня вартість квартир по Україні на вторинному ринку за рік тоді зросла на 19% та становила понад 52,6 тисячі доларів.

