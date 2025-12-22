В Україні дорожчає житло: в яких регіонах ціни злетіли найбільше у 2025 році

Найдорожче однокімнатне житло традиційно пропонують у столиці.

У 2025 році попит на купівлю квартир зріс на 4%, тоді як пропозиція скоротилася на 15%. Через це медіанна вартість квартир по Україні на вторинному ринку за рік зросла на 19% та становить понад 52,6 тисячі доларів.

Про це йдеться дослідженні від "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН.

Зазначається, що найвищі ціни на купівлю однокімнатної квартири зафіксовані у Києві (78,5 тис. дол.), Львові (54,6 тис. дол.), Івано-Франківську (54,7 тис. дол.) та Ужгороді. При цьому в Ужгороді за рік відбулось рекордне зростання цін +60% за рік (біля 60 тис. дол.).

Водночас першість за рівнем вартості зберігає столиця. Медіанна ціна купівлі однокімнатної квартири у Києві зросла на 16% упродовж року.

Загалом більшість обласних центрів продемонстрували зростання вартості, передусім у західних і центральних регіонах. Зниження цін спостерігалося лише у містах поблизу лінії бойових дій: Запоріжжі та Миколаєві.

Житло в Україні - головні новини

Напередодні зимових свят в Україні цього року зросли ціни на житло для відпочинку в Карпатах. Так, найдорожчим населеним пунктом для подобової оренди будинків стало село Поляниця, розташоване поряд із гірськолижним курортом Буковель.

Крім того, відключення світла в Україні підняли попит на "автономне житло" з резервним живленням та опаленням. За рік у деяких містах ціни підскочили майже вдвічі й навіть більше. Найбільше пропозицій оренди із резервним живленням було у столиці.

