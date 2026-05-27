До $20 тисяч: де в Україні найбільше пропозицій бюджетного житла

Найбільше пропозицій купівлі бюджетних однокімнатних квартир зафіксовано у Харківській області

Найбільше оголошень з пропозиціями купівлі бюджетних квартир вартістю до 20 тисяч доларів припадає на регіони, що наближені до лінії фронту. Втім, попит на нерухомість у цьому ціновому сегменті переважно знизився, порівняно з минулим роком, йдеться у дослідженні "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН.

Найбільше пропозицій купівлі однокімнатних квартир до 20 тис. доларів – у Харківській області. Втім, у квітні 2026 попит на них на 18% нижчий, ніж у квітні минулого року. Також багато подібних оголошень у Дніпропетровській області. Кількість відгуків, аналогічно до Харківської, цього року менша (-9%).

На третьому місці за кількістю "доступного" житла – Київська область. Медіанна ціна купівлі квартири та оренди квартири тут одна з найвищих по Україні, однак насиченість столичного ринку нерухомості дозволяє знайти і більш доступні варіанти до 20 тис. дол. Водночас щодо попиту у квітні 2026 фіксували зниження на 46%.

Відео дня

Також до переліку областей, де можна знайти бюджетну 1-кімнатну квартиру, увійшли:

Одеська (-48% у кількості відгуків);

Запорізька (+42% у кількості відгуків, одна з небагатьох областей, де попит на бюджетне житло зріс);

Миколаївська (+18% у кількості відгуків);

Сумська (-2% у кількості відгуків).

На відміну від однокімнатних, у сегменті двокімнатних лідером за кількістю квартир до 20 тисяч доларів у квітні була Дніпропетровська область. На другому місці – Запорізька, а Харківська – на третьому. Також бюджетну 2-кімнатну квартиру минулого місяця можна було легко знайти у Миколаївській та Сумській областях.

Однак попит на них, порівняно з минулим роком, також нижчий: на 39% у Миколаївській області, на 35% у Харківській, на 2% у Дніпропетровській. У Сумській області попит на 2-кімнатні квартири до 20 тис. дол. лишився на рівні минулого року. Єдиною серед згаданих областей, де кількість відгуків на подібні пропозиції зросла, стала Запорізька - +67%.

Знайти трикімнатну квартиру вартістю до 20 тисяч доларів очікувано важче, та все ж можливо. П’ятірка лідерів за кількістю подібних пропозицій така ж, як і у сегменті 2-кімнатних, проте щодо попиту – ситуація дещо інша.

Нижче – перелік областей, де найбільше оголошень з 3-кімнатними квартирами до 20 тис. дол. та показники зміни попиту на них, порівняно з квітнем минулого року:

Дніпропетровська, -9%;

Харківська, +22%;

Запорізька, +38%;

Сумська, +10%;

Миколаївська, -31%.

"Бачимо, що на бюджетні трикімнатні квартири попит зріс не лише у Запорізькій області, що спостерігали у інших сегментах, а й у Харківській та Сумській", - звертають увагу аналітики.

Житло в Україні - останні новини

Найбільше здорожчання однокімнатних квартир з початку року спостерігалося у західних та східних областях. Так, найвищі темпи зростання медіанних цін фіксуються у Тернопільській – до 10% та Закарпатській – до 7%, що може бути пов’язано з високим попитом на житло у відносно безпечних регіонах.

Українцям у середньому потрібно працювати від 5 до 7 років, щоб накопичити на однокімнатну квартиру, якщо щомісяця відкладати всю зарплату. Найменш доступним лишається Київ, Львів та Ужгород.

Вас також можуть зацікавити новини: