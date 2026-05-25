Не Київщина та не Львівщина: де в Україні найбільше подорожчали однокімнатні квартири

Найбільше здорожчання однокімнатних квартир спостерігалося у західних та східних областях.

Найбільше зростання медіанних цін на однокімнатні квартири з початку року спостерігалося в Тернопільській області – на 10% у доларах - до 51,5 тисячі доларів. Про це свідчать дані дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН.

Також вагоме зростання вартостей зафіксовано в таких областях:

Закарпатська – на 7% - до 71,3 тис. дол.;

Харківська та Сумська – на 6% - до 25,1 тис дол. та до 20,8 тис. дол. відповідно;

Вінницька та Хмельницька – на 5% - до 52,1 тис. дол. та до 40,1 тис. дол. відповідно.

Також є області, де медіанні ціни зростали помірніше – у межах 1-4% у доларах. Наприклад, на 4% подорожчали квартири у Дніпропетровській (до 25,7 тис. дол.) та Івано-Франківській областях (до 49,4 тис. дол.).

Підскочили ціни на 3% у Львівській (до 66,6 тис. дол.), Київській (до 49,7 тис. дол.), Миколаївській (до 19,2 тис. дол.) та Полтавській областях (до 36,9 тис. дол.).

У низці областей ціни змінились несуттєво у період з січня по квітень 2026 року. Так, на 2% подорожчали квартири у Одеській (до 46,2 тис. дол.), Запорізькій (15,1 тис. дол.), Житомирській (до 45,2 тис. дол.) та Кіровоградській областях (до 25,8 тис. дол.).

Здорожчання на 1% фіксувалося у Чернівецькій (до 57,4 тис. дол.) та Волинській областях (до 49,8 тис. дол.).

При цьому зниження цін на купівлю однокімнатних квартир зафіксували у кількох регіонах:

Черкаська (до 41,9 тис. дол.) – зниження на 1%;

Чернігівська (до 32,1 тис. дол.) та Херсонська області (до 14,5 тис. дол.) – зниження на 2%;

Рівненська область (до 55 тис. дол.) – зниження на 4%.

Найбільше здорожчання однокімнатних квартир спостерігалося у західних та східних областях. Так, найвищі темпи зростання медіанних цін фіксуються у Тернопільській – до 10% та Закарпатській – до 7%, що може бути пов’язано з високим попитом на житло у відносно безпечних регіонах. А у Харківській та Сумській областях ціни зросли до 6% у доларах, зокрема через попит з боку ВПО, які переїжджають із зон активних бойових дій.

У квітні ціни на житло в Україні продовжували зростати. У новобудовах вартість за квадратний метр збільшувалась практично по всій країні. На вторинному ринку динаміка була нерівномірною, а оренда залишалась стабільно високою у великих містах і західних регіонах.

На первинному ринку житла в Україні середня вартість квадратного метра станом на квітень коливалася в межах 900-1 400 дол., що дорівнює близько 39-61 тис. грн.

