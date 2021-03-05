За порушення антимонопольного законодавства Єврокомісія може накладати штраф у розмірі до 10% річного обороту.

Антимонопольні органи ЄС мають намір офіційно висунути Apple звинувачення в недобросовісній конкуренції.

Про це повідомляє Reuters.

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Як пише видання, причина позову - скарга Spotify. За попередньою інформацією, матеріали можуть бути відправлені виробнику iPhone до літа 2021 року.

За порушення антимонопольного законодавства Єврокомісія може накладати штраф у розмірі до 10% річного обороту, що в разі Apple дорівнює $27,5 млрд. Такий штраф (якщо він буде накладений) стане найбільшим як для Apple, так і в історії регулятора.

Конфлікт Spotify та Apple

16 червня 2020 року Європейська комісія оголосила про два антимонопольні розслідування щодо Apple, одне з яких є відповіддю на скаргу Spotify від 2019 року через несправедливий розмір комісії та обмеження конкуруючих сервісів.

У 2020 році Spotify поскаржився Антимонопольним органам ЄС на нову єдину підписку Apple.

Spotify не сподобалася єдина підписка Apple One, і той знову поскаржився на Apple Антимонопольним органам

Попередні штрафи

У період з 2017 по 2019 роки Європейська комісія призначила Google три великі штрафи на загальну суму €8,2 млрд.

У 2017 році вона оштрафувала пошукового гіганта на €2,42 млрд за зловживання домінуючим становищем на ринку інтернет-пошуку.

У 2018 році Google оштрафували на €4,34 млрд за те, що компанія змушувала виробників смартфонів на Android встановлювати її сервіси та додатки.

У 2019 році — ще на €1,49 млрд за блокування реклами конкурентів. За всіма рішеннями пошуковий гігант подав апеляції.

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Автор: Олена Коваленко