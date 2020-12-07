За даними Apple, пристрої, схильні до цієї проблеми, були вироблені в період з листопада 2019 року по травень 2020 року.

Власники смартфонів iPhone 11, які зіткнулися з проблемою відсутності реакції на дотики до дисплея, можуть розраховувати на безкоштовний ремонт.

Про це повідомляє The Verge.

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Компанія Apple запустила програму заміни дисплеїв iPhone 11, які перестають реагувати на дотики «через проблему з модулем дисплея». Apple заявляє, що це стосується «невеликої частки дисплеїв iPhone 11».

За даними Apple, пристрої, схильні до цієї проблеми, були вироблені в період з листопада 2019 року по травень 2020 року. Таким чином, проблема стосується не всіх пристроїв серії iPhone 11.

Якщо в роботі смартфона iPhone 11 спостерігається зазначена проблема, користувач може перевірити, чи підходить апарат для участі в програмі. Для цього на сайті Apple потрібно зазначити його серійний номер у відповідному полі.

Якщо смартфон підлягає ремонту, користувач може звернутися за допомогою до одного з авторизованих сервісних центрів Apple, в роздрібний магазин Apple або звернутися в службу підтримки компанії.

Apple заявляє, що смартфони забезпечуються участю в програмі протягом двох років з моменту покупки. Таким чином, навіть якщо зараз проблема з сенсорним дисплеєм не проявляється, але виникне через якийсь час (але не пізніше, ніж через 2 роки з моменту покупки), користувач все одно може розраховувати на безкоштовний ремонт.

Проблеми з iPhone 12

16 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що користувачі нових смартфонів від Apple зіткнулися з проблемами зі звуком при підключенні офіційно сумісних з апаратами моделей Bluetooth-гарнітур і слухових апаратів. У компанії визнали проблему та обіцяють усунути її.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.

17 листопада 2020 року власники iPhone 12 mini знайшли ще одну проблему в роботі новинки.

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Автор: УНІАН