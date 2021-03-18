Очікується, що зовні нові iPad Pro не будуть відрізнятися від нинішніх моделей iPad Pro 11 і 12.9 4-покоління, що вийшли в березні 2020 року, але отримають новий процесор, порівнянний за можливостями з M1, що використовується в новітніх MacBook Air.

Apple готує кілька нових моделей планшетів iPad, в тому числі iPad Pro, які очікуються вже в квітні, новий iPad mini зі збільшеним екраном і оновлений базовий iPad.

Про це повідомляє ITC.ua.

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Очікується, що зовні нові iPad Pro не будуть відрізнятися від нинішніх моделей iPad Pro 11 і 12.9 4-покоління, що вийшли в березні 2020 року, але отримають новий процесор, порівнянний за можливостями з M1, що використовується в новітніх MacBook Air. Обидві моделі також можуть отримати покращені камери.

12,9-дюймовий iPad Pro може отримати екран Mini LED - зараз панелі такого типу використовуються в новітніх телевізорах. Це еволюційний розвиток вже добре знайомої технології LED - за рахунок більшого числа світлодіодів меншого розміру забезпечується більш висока контрастність в порівнянні з нинішніми моделями телевізорів, обмежених парою сотнею зон затемнення.

За даними інсайдерів, 23 березня Apple проведе традиційну весняну презентацію. У числі ймовірних анонсів-нові iPad Pro і розумні GPS-маячки AirTag, які чекали ще в 2020-му році.

Новинки від Apple

6 січня 2021 року стало відомо про те, що Apple працює над менш дорогою версією повнорозмірних навушників AirPods Max. Повідомлялося, що навушники коштуватимуть 349 доларів. Замість алюмінію і нержавіючої сталі у виробництві планували використовувати пластик, за рахунок чого навушники будуть легше.

17 лютого 2021 року з'явилася інформація про те, що Apple планує використовувати скло при виробництві нових AirPods.

У середині березня 2021 року Apple повинен був представити нові планшети та Bluetooth-маячки AirTag.

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Автор: Олена Коваленко