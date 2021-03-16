Китайська телекомунікаційна компанія Huawei почне стягувати з великих виробників смартфонів "розумну" плату за доступ до своїх патентів у сфері 5G.
Про це пише Bloomberg.
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Власник найбільшого у світі портфеля патентів 5G буде вести переговори про роялті та можливе перехресне ліцензування з Apple і Samsung.
Компанія націлена отримувати роялті попри спроби США заборонити мережеве обладнання Huawei та виключити його з ланцюжка поставок.
Разом з тим Huawei обіцяє стягувати більш низькі ставки, ніж конкуренти - Qualcomm, Ericsson і Nokia.
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