Компанія Huawei почне стягувати роялті з великих виробників смартфонів на кшталт Apple і Samsung через патенти на 5G.

Китайська телекомунікаційна компанія Huawei почне стягувати з великих виробників смартфонів "розумну" плату за доступ до своїх патентів у сфері 5G.

Про це пише Bloomberg.

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Власник найбільшого у світі портфеля патентів 5G буде вести переговори про роялті та можливе перехресне ліцензування з Apple і Samsung.

Компанія націлена отримувати роялті попри спроби США заборонити мережеве обладнання Huawei та виключити його з ланцюжка поставок.

Разом з тим Huawei обіцяє стягувати більш низькі ставки, ніж конкуренти - Qualcomm, Ericsson і Nokia.

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Автор: Олена Коваленко