У Facebook Instagram вирішили надати юній аудиторії легальний спосіб приєднатися до Instagram, аби ще сильніше розширити аудиторію і збільшити рекламні доходи.

Розробку окремої дитячої версії Instagram підтвердив глава соцмережі Адам Моссері, на що звернув увагу BuzzFeed News.

Читайте такожУ Facebook та Instagram стався збій

Про це повідомляє портал ITC.ua.

Instagram Facebook сьогодні важко переоцінити важливість Facebook. На це тему ми писали не один раз, але ось кілька цікавих фактів:

Instagram Facebook був заснований у 2010 році, а Facebook придбав його у 2012 році. Спочатку говорилося про суму 1 мільярд доларів, але в підсумку покупка сервісу обійшлася Цукербергу ще дешевше - 715 мільйонів доларів.

Facebook Instagram оцінювався у 2018 році в понад 100 мільярдів доларів, а у 2020-му році Bloomberg оцінював річну виручку соцмережі у 20 мільярдів доларів - на той момент це було майже 30% загальної виручки Facebook.

Статистикою Instagram Facebook Востаннє ділилася у 2018 році, коли вона перевищила 1 мільярд. За станом на 31 березня 2020 року аудиторія всіх додатків компанії (Facebook, Instagram, WhatsApp Messenger і) становила 2,99 мільярда користувачів в місяць.

Instagram Facebook вирішив надати юній аудиторії легальний спосіб приєднатися до Instagram, щоб тим самим ще сильніше розширити аудиторію і збільшити рекламні доходи.

"Все більше дітей хочуть приєднатися до Instagram. Зараз у батьків не так багато варіантів, тому ми працюємо над створенням додаткових продуктів - за змістом близькими до Messenger Kids - які підходять для дітей і контролюються батьками. Facebook Instagram - це система, контрольована батьками, щоб діти могли не відставати від своїх друзів, відкривати для себе нові захоплення і заняття, і багато іншого", - з офіційної заяви Facebook.

Американський Закон Про захист конфіденційності дітей в мережі (COPPA) накладає ряд обмежень, включаючи отримання дозволу батьків в обов'язковому порядку, на інтернет-компанії, продукти яких орієнтовані на дитячу аудиторію молодше 13 років. Головне призначення COPPA-захист дітей від компаній, що здійснюють збір і зберігання особистих даних, які пізніше можуть використовуватися для показу цільової реклами.

Facebook is building an Instagram for children under the age of 13, based on internal docs and interview with @mosseri. My latest with @CraigSilverman.https://t.co/eeCBDQpUHK — Ryan Mac🙃 (@RMac18) March 18, 2021

Але у Facebook є досвід створення подібних продуктів-згаданий Messenger Kids.

Команду Facebook Instagram очолює Павні Діванджі, яка в грудні перейшла в Facebook з Google, де вона курирувала саме дитячі продукти, в тому числі YouTube Kids. Курирувати роботу групи безпосередньо глава Instagram Адам Моссері. Поки у дитячої версії Instagram немає навіть зразкових термінів запуску.

У вересні 2019 року американський регулятор оштрафував Google на рекордні 170 мільйонів доларів за відстеження їх активності на YouTube в рекламних цілях, що є грубим порушенням COPPA. Незадовго до цього (у лютому 2019 року) попередник TikTok Musical.ly за порушення COPPA був оштрафований на 5,7 мільйона доларів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН