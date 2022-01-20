На серверах зберігалися відомості щонайменше від 60 відділень Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця по всьому світу.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повідомив, що хакери зламали сервери і могли отримати доступ до баз з особистими конфіденційними даними близько 515 тис.осіб, включаючи тих, хто розлучений з сім'ями через конфлікти, міграцію і стихійні лиха, зниклих безвісти і їхніх близьких, а також позбавлених волі.

Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми всі вражені і спантеличені тим, що ця гуманітарна інформація стала об'єктом атаки і може бути скомпрометована", - сказав Мардіні.

Читайте такожХакери продовжують атакувати сайти держорганів УкраїниЗа даними МКЧХ, кібернападу піддався підрядник організації в Швейцарії, який зберігає дані для комітету. Поки немає жодних ознак того, що інформація була публічно оприлюднена. У базі зберігалися відомості щонайменше від 60 відділень Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця по всьому світу.

Мардіні закликав осіб, які вчинили кібератаку, не розголошувати дані, до яких вони могли отримати доступ, а також не продавати її і не використовувати будь-яким іншим чином.

Раніше, в жовтні 2021 року, Червоний Хрест в Женеві повідомив, що число "екологічних біженців" у всьому світі в 2021 році перевищило 30 млн осіб. Вони були змушені залишити рідні місця через такі природні катастроф як лісові пожежі, урагани, повені або посухи. Це - втричі більше, ніж число біженців, які рятувалися від конфліктів і насильства (8,9 млн осіб).

Кібератака на урядові веб-ресурси в Україні: що відомо

У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Загалом хакери атакували близько 70 сайтів.

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

27 червня 2017 року була здійснена кібератака на державні установи, об’єкти фінансового, енергетичного, транспортного секторів, а також приватні підприємства за допомогою вірусу Petya.A, який блокував роботу комп'ютерних систем. Вірус-блокувальник шифрував дані на комп'ютері та вимагав кошти.

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