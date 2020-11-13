"Укрпошта" під час карантину вихідного дня працюватиме без змін / фото УНІАН

Під час карантину вихідного дня відділення "Укрпошти" та "Нової Пошти" працюватимуть за звичайним графіком без змін.

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Як повідомила прес-служба "Укрпошти", нові обмежувальні заходи не поширюються на роботу відділень компанії.

Графік роботи відділень " Укрпошти"

  • Субота – 10:00 - 19:00
  • Неділя – 10:00 - 15:00

В "Укрпошті" також зазначили, що в період Новорічних та різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень працюватимуть без вихідних, інші відділення – за раніше встановленим графіком.

Графік роботи "Нової пошти" на карантині теж не зміниться / plus.google.com

"Нова Пошта" також не планує змінювати години роботи. На гарячій лінії повідомили, що всі відділення працюватимуть за звичним для них графіком вихідного дня.

Графік роботи відділень " Нової Пошти"

Субота – 8:00 - 19:00

Неділя – 11:00 - 18:00.

Що таке " карантин вихідного дня"

  • 11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 Листопада карантину вихідного дня.
  • Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.
  • Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "на винос"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів і т. п.
  • Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.

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Автор: Павло Степанець