Під час карантину вихідного дня відділення "Укрпошти" та "Нової Пошти" працюватимуть за звичайним графіком без змін.
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Як повідомила прес-служба "Укрпошти", нові обмежувальні заходи не поширюються на роботу відділень компанії.
Графік роботи відділень " Укрпошти"
- Субота – 10:00 - 19:00
- Неділя – 10:00 - 15:00
В "Укрпошті" також зазначили, що в період Новорічних та різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень працюватимуть без вихідних, інші відділення – за раніше встановленим графіком.
"Нова Пошта" також не планує змінювати години роботи. На гарячій лінії повідомили, що всі відділення працюватимуть за звичним для них графіком вихідного дня.
Графік роботи відділень " Нової Пошти"
Субота – 8:00 - 19:00
Неділя – 11:00 - 18:00.
Що таке " карантин вихідного дня"
- 11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 Листопада карантину вихідного дня.
- Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.
- Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "на винос"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів і т. п.
- Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.
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