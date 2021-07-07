Самі мобільні оператори часто надають такі послуги таємно.

Українці щодня платять мобільним операторам за контент-послуги, які не замовляли.

Самі мобільні оператори часто надають такі послуги таємно, без повідомлення користувачів про те, що з них буде стягуватися додаткова плата. Про це йдеться в матеріалі ЕП.

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Як пише видання, мобільні оператори списують з рахунків своїх клієнтів близько 3 млрд грн на рік.

Кожна друга послуга надається без відома українців, а самі послуги, як правило, маскуються під спливаючі вікна.

Абоненти щорічно втрачають близько 1,5 млрд грн через послуги, які вони не замовляли. Йдеться про розважальні, довідкові, музичні послуги. Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

За словами Шелеста, при наданні таких послуг заробляють провайдери, а мобільні оператори отримують свою частку (1 з 3 млрд грн).

"За законом кожен споживач має право знати постачальника послуги, асортимент послуги, кількість і вимагати її якості", - говорить екс-член Нацкомісії з регулювання зв'язку Володимир Гресько.

Перенесення мобільного номера

7 квітня 2021 року в Мінцифри розповіли про перенесення мобільного номера за день. Спрощена процедура зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону запрацює в Україні з 1 грудня 2021 року.

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Автор: Олена Коваленко