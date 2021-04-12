В ході первинного розміщення Telegram може бути оцінений в 30-50 млрд дол. і випустити у вільний обіг до 25% акцій.

Месенджер Telegram почав підготовку до IPO (первинне публічне розміщення акцій), ймовірний термін виходу на біржу - 2023 рік.

Про це повідомляють Ведомости із посиланням на джерело, близьке до компанії.

Месенджер почав pre-IPO діагностику і зараз обирає регіон і біржі, на яких планує проводити розміщення.

Інше джерело, близьке до інвестбанку, знайомому з планами Telegram, уточнює, що "Павло Дуров поки не вирішив, як правильно вийти". Джерело каже, що Telegram крім IPO розглядає ще два варіанти: прямий лістинг (direct listing) і використання для виходу на біржу SPAC-компанії. Хоча Telegram, за словами співрозмовника "Ведомостей", "вже переріс цей механізм".

"Найбільш привабливий сценарій для акціонерів Telegram - прямий лістинг, наприклад, на нью-йоркській NYSE, як це зробив корпоративний месенджер Slack. Це найшвидший спосіб отримати ліквідність без обмежень і витрат, пов'язаних із організацією IPO. Можливо, компанія обере скромніше рішення, наприклад Гонконгську біржу, де вже розміщувалися азіатські технологічні гіганти", - зазначає керуючий партнер консалтингової компанії VDI Group Петро Похвалін.

Відзначається, що в ході первинного розміщення Telegram може бути оцінений в 30-50 млрд дол.

Консультанти пропонують прив'язати оцінку вартості компанії до щомісячного числа активних користувачів Telegram і виходять із оцінки одного активного користувача на рівні $50, розповіло джерело, близьке до месенджера. Раніше Telegram повідомляв, що подолав позначку в 500 млн користувачів щомісяця.

"До моменту розміщення на горизонті двох років месенджер набере, імовірно, 0,8-1 млрд користувачів", - прогнозує співрозмовник "Ведомостей".

За його словами, орієнтир для оцінки - месенджер WhatsApp. У 2014 році Facebook придбав компанію, у якої тоді було 450 млн користувачів, виходячи з оцінки 19 млрд дол. Таким чином, Facebook тоді заплатив за кожного користувача WhatsApp більше ніж 42 долари.

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Telegram може обрати для розміщення один із азійських біржових майданчиків. Джерело, близьке до месенджера, пояснює логіку такого можливого рішення тим, що сьогодні більш як 40% користувачів Telegram знаходяться в Азії, а через два роки цей показник може досягти 50%. Співрозмовник "Ведомостей", близький до аудитора, стверджує, що на даному етапі Telegram обирає між нью-Йоркською NASDAQ і Гонконгською фондовою біржею.

У вільний обіг може бути випущено до 25% акцій Telegram. Джерело, близьке до інвестбанку, стверджує, що нижня оцінка free float месенджера - 10%. "Дуров при цьому педантично ставиться до контролю над платформою, максимум, який може бути запропонований інвесторам, - це блокпакет", - говорить він.

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Автор: Олександр Топчій