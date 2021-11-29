Роботи вже працюють у депо Києва, Харкова, Дніпра, Одеси.

"Нова пошта" почала активно впроваджувати роботів для сортування посилок.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Використання таких роботів дозволило збільшити продуктивність сортування дрібних посилок удвічі. Наразі працюють 272 таких робота", - йдеться у повідомленні.

В залежності від ваги посилки компанія використовує різні види роботів. На зонах сортування дрібних відправлень (до 2 кг) використовується робот-train, якого розроблено спільно з українським виробником SBR. Для сортування відправлень до 30 кг використовуються роботи-піруети української компанії Deus Robots.

Також компанія прагне покращувати роботизацію вантажних терміналів.

Читайте також"Нова пошта" змінила тариф на доставку в поштомати"Роботизація сортувальних терміналів дозволяє збільшувати продуктивність без додаткових навантажень на співробітників", - зазначили в компанії.

Зазначається, що зараз роботизовано зони вантажних та дрібних відправлень на 20 сортувальних центрах, і до кінця року вони з’являться ще на 10 об’єктах. Роботи вже працюють у депо Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Борисполя, Мелітополя, Покровська, Новомосковська, Старобільська, Коростеня, Стрия, Самбіра, Ковеля, Стоянки.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Нова пошта" оголосила про плани побудувати сортувальний термінал біля "Борисполя". Вартість терміналу становитиме 1 млрд грн.

Довідка УНІАН. Компанія "Нова пошта" заснована в 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України. Компанія має понад 8 тис. відділень по всій Україні.

Автор: Герасименко Валентина