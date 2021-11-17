Чоловік підозрює, що його посилку могли незаконно віддати іншій особі.

Клієнт "Нової пошти" втратив посилку з тонною волоських горіхів вартістю 180 тисяч гривень. За словами чоловіка, хтось незаконно забрав відправлення замість нього.

Про цей випадок користувач Sasha Toje повідомив на Facebook-сторінці "Нової пошти".

Чоловік розповів, що працівник відділення "Нової пошти" не перевірив документи перед видачею вантажу. Відтак, його посилку забрала невідома особа.

"У мене за участю ваших працівників вкрали посилку на суму 180 000 грн... Я приїхав у відділення та зрозумів, що посилку вкрали (а це була тонна волоського горіха)", – розповів чоловік.

Читайте також"Нова пошта" попередила про нову шахрайську схему: що не можна робитиОшуканий клієнт вимагає компенсації збитків. Він також обурився правилами передачі записів із камер спостереження. За його словами, компанія передає відео тільки на офіційний запит на юридичну адресу, але вже впродовж п’яти днів не надіслано жодного запису.

"Ваші працівники не надали жодної інформації, яка б допомогла встановити злочинця і повернути посилку. Досі немає відео, немає жодної реакції на дії працівника, який віддав посилку, не перевіривши документи", – зазначив чоловік.

Представники "Нової пошти" запевнили, що надіслали запит до служби безпеки й попросили чоловіка чекати на відповідь.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові помітили новий спосіб шахрайства, для якого використовують послуги "Нової пошти". Пенсіонери можуть стати потенційними жертвами.

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Автор: Марта Гичко