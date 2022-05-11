Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї збирали дані про серії та номери посвідчень.

Зловмисники підробляють ресурси Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється у Telegram-каналі Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації, правоохоронці виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт з надання сервісних послуг.

Підроблені ресурси зловмисники "просували" за допомогою реклами у соцмережах. "Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Імовірно, надалі зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних", - йдеться в повідомленні.

При цьому інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.

З незаконного обігу вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень, а роботу 5 фішингових веб-ресурсів наразі заблоковано.

У Держспецзв'язку радять українцям не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, не вводити конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, уважно перевіряти URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що це фішинговий сайт.

Нагадаємо, за словами Монастирського, скасування комендантської години в регіонах, де не ведуться бойові дії, не планується.

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