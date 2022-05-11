За словами Монастирського, небезпечна ситуація зберігається по всій території країни.

В Україні зарано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, навіть якщо там не ведуться бойові дії, тому що небезпечна ситуація зберігається по всій країні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами міністра, правоохоронна система успішно пройшла напружені дні 8-9 травня.

"Могли бути провокації та підступи диверсійних груп, тому всі правоохоронці працювали у надзвичайно посиленому режимі. Водночас зазначу, що у посиленому режимі правоохоронна система працює з початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Ми бачили і рекомендували запровадження комендантської години на більшості території країни. Деякі регіони самостійно встановлювали збільшений комендантський час, зокрема, ті області, які знаходяться поблизу територій з активними бойовими діями", - зазначив Монастирський.

Міністр внутрішніх справ зауважив, що запровадження комендантської години, навіть на території Західної України, виправдало себе, і не треба ним нехтувати.

"Нам ще прийдеться деякий час жити з комендантським часом по всій країні. Це та можливість, яка створює правоохоронцям умови для успішного відпрацьовування сигналів небезпеки, зокрема, для запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Крім того, люди продовжують активно пересуватись країною, в'їжджають та виїжджають по різним регіонам. Я думаю, що ще зарано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, навіть, якщо там не ведуться бойові дії. Небезпека зберігається по всій Україні", - акцентував Монастирський.

Нагадаємо, в Україні повертають фіксацію перевищення швидкості на дорогах, відповідно відновлюється система штрафних санкцій за дані правопорушення.

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