Суд скасував обмеження на придбання цінних паперів / Ілюстрація REUTERS
Окружний суд федерального округу Колумбія (США) зупинив дію санкцій проти китайської компанії Xiaomi.
Про це йдеться в прес-релізі компанія.
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Також суд призупинив виконання і примусове визначення компанії як "китайської комуністичної військової компанії".
Зазначається, що суд скасував обмеження на придбання цінних паперів компаній і вимогу до громадян США продати свої активи.
За що були введені санкції США
- 15 січня 2021 року США ввели економічні санкції проти дев'яти китайських компаній, у тому числі виробника мобільних телефонів Xiaomi та авіабудівної компанії COMAC.
- США підозрюють потрапили під санкції компанії у співпраці з військово-промисловим комплексом Китаю. Американські інвестори vf.nm до 11 листопада 2021 року позбутися активів цих компаній.
- Санкції були спрямовані проти тих, хто "відповідальний або брав участь у широкомасштабному будівництві або мілітаризації спірних форпостів в Південно-Китайському морі, або (в застосуванні) Китаєм примусу проти заявників Південно-Східної Азії, щоб заблокувати їх доступ до офшорних ресурсів в Південно-Китайському морі".
- У Xiaomi заперечують зв'язок з військовою галуззю КНР і стверджують, що Xiaomi не належить китайському уряду або Збройним силам і не контролюється ними.
- 1 лютого 2021 року стало відомо про те, що китайський виробник смартфонів Xiaomi подав позов проти Мінфіну і Міністерства оборони США, щоб домогтися виключення з чорного списку компаній, пов'язаних з військовими Китаю.
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