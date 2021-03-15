Суд у США зупинив дію санкцій проти Xiaomi

Також суд призупинив виконання і примусове визначення компанії як "китайської комуністичної військової компанії".

Окружний суд федерального округу Колумбія (США) зупинив дію санкцій проти китайської компанії Xiaomi. Про це йдеться в прес-релізі компанія. Читайте такожXiaomi подала до суду на Пентагон та Мінфін США Також суд призупинив виконання і примусове визначення компанії як "китайської комуністичної військової компанії". Зазначається, що суд скасував обмеження на придбання цінних паперів компаній і вимогу до громадян США продати свої активи. За що були введені санкції США 15 січня 2021 року США ввели економічні санкції проти дев'яти китайських компаній, у тому числі виробника мобільних телефонів Xiaomi та авіабудівної компанії COMAC.

США підозрюють потрапили під санкції компанії у співпраці з військово-промисловим комплексом Китаю. Американські інвестори vf.nm до 11 листопада 2021 року позбутися активів цих компаній.

Санкції були спрямовані проти тих, хто "відповідальний або брав участь у широкомасштабному будівництві або мілітаризації спірних форпостів в Південно-Китайському морі, або (в застосуванні) Китаєм примусу проти заявників Південно-Східної Азії, щоб заблокувати їх доступ до офшорних ресурсів в Південно-Китайському морі".

У Xiaomi заперечують зв'язок з військовою галуззю КНР і стверджують, що Xiaomi не належить китайському уряду або Збройним силам і не контролюється ними.

1 лютого 2021 року стало відомо про те, що китайський виробник смартфонів Xiaomi подав позов проти Мінфіну і Міністерства оборони США, щоб домогтися виключення з чорного списку компаній, пов'язаних з військовими Китаю. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олена Коваленко

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