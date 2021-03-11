За словами одного з інвесторів в бонди Telegram, команда месенджера може збільшити обсяг облігацій до $1,5 млрд.

Книга заявок на бонди Telegram досягла майже $2 млрд. діапазон прибутковості становить 6-7%, але може бути ближче до нижньої межі.

Про це пише Forbes.

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Як пише видання, інвестори назвали попит ажіотажним.

За словами опитаних виданням інвесторів, збір заявок тривав до 10 березня. Один з них сказав, що Telegram може збільшити обсяг пропозиції до $1,5 млрд.

Основні засоби від випуску облігацій мають піти на погашення боргів за відкритими кредитними лініями з терміном погашення 30 квітня 2021 року в $625,7 млн.

Що цьому передувало

Видання The Information повідомляло про те, що Telegram може залучити близько $1 млрд кредиту найближчим часом. У коментарі виданню представник компанії зазначив, що Telegram «розглядає різні варіанти відповідно до своєї ідеї, орієнтованої на конфіденційність, але не буде брати на себе ніяких зобов'язань, що передбачають будь-яку форму обов'язкового виходу».

Станом на 12 січня 2021 року Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США.

Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.

Крім того, на початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.

Станом на 15 січня 2021 року інвестори оцінили Telegram в $30 мільярдів.

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Автор: Олена Коваленко