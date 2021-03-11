Книга заявок на бонди Telegram досягла майже $2 млрд. діапазон прибутковості становить 6-7%, але може бути ближче до нижньої межі.
Про це пише Forbes.
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Як пише видання, інвестори назвали попит ажіотажним.
За словами опитаних виданням інвесторів, збір заявок тривав до 10 березня. Один з них сказав, що Telegram може збільшити обсяг пропозиції до $1,5 млрд.
Основні засоби від випуску облігацій мають піти на погашення боргів за відкритими кредитними лініями з терміном погашення 30 квітня 2021 року в $625,7 млн.
Що цьому передувало
- Видання The Information повідомляло про те, що Telegram може залучити близько $1 млрд кредиту найближчим часом. У коментарі виданню представник компанії зазначив, що Telegram «розглядає різні варіанти відповідно до своєї ідеї, орієнтованої на конфіденційність, але не буде брати на себе ніяких зобов'язань, що передбачають будь-яку форму обов'язкового виходу».
- Станом на 12 січня 2021 року Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США.
- Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.
- Крім того, на початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.
- Станом на 15 січня 2021 року інвестори оцінили Telegram в $30 мільярдів.
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