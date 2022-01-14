Глава МЗС доручив залучити міжнародних партнерів посилити спроможності України протидіяти кібератакам.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що внаслідок хакерської атаки на сайт МЗС витоку службової інформації не зафіксовано.

Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко у Facebook.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби українська дипломатична служба розпочала додаткові контакти з міжнародними партнерами задля посилення спроможностей України протидіяти кібератакам та розвивати системи кіберзахисту", - написав речник.

За його словами, на даний момент команда спеціалістів МЗС у співпраці з іншими причетними відомствами вже відновила роботу веб-сайту МЗС України: mfa.gov.ua.

"Внаслідок сьогоднішньої хакерської атаки контент сайту не постраждав, витоку службової інформації не зафіксовано, внутрішні ІТ-системи міністерства працюють в штатному режимі", - зазначив Ніколенко.

Дипломат повідомив, що вживаються практичні заходи для посилення кіберзахисту МЗС та українських посольств і консульств за кордоном.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти та науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші.

На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

У Держспецзв’язку заявили, що це наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки. За даними Держспецзв’язку, під час кібератаки постраждали близько 70 сайтів центральних і регіональних органів влади.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов впевнений, що за цією кібератакою стоїть Росія.

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