Міністерство закордонних справ України заявляє, що внаслідок хакерської атаки на сайт МЗС витоку службової інформації не зафіксовано.
Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко у Facebook.
"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби українська дипломатична служба розпочала додаткові контакти з міжнародними партнерами задля посилення спроможностей України протидіяти кібератакам та розвивати системи кіберзахисту", - написав речник.
За його словами, на даний момент команда спеціалістів МЗС у співпраці з іншими причетними відомствами вже відновила роботу веб-сайту МЗС України: mfa.gov.ua.
"Внаслідок сьогоднішньої хакерської атаки контент сайту не постраждав, витоку службової інформації не зафіксовано, внутрішні ІТ-системи міністерства працюють в штатному режимі", - зазначив Ніколенко.
Дипломат повідомив, що вживаються практичні заходи для посилення кіберзахисту МЗС та українських посольств і консульств за кордоном.
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Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти та науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші.
На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.
Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.
У Держспецзв’язку заявили, що це наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки. За даними Держспецзв’язку, під час кібератаки постраждали близько 70 сайтів центральних і регіональних органів влади.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов впевнений, що за цією кібератакою стоїть Росія.