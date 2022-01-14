Зараз спеціалісти детально досліджують обставини хакерської атаки, від якої постраждали близько 70 державних сайтів.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначає, що є кілька версій, хто міг стояти за кібератаками на урядові веб-ресурси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.

"Зранку ми стали свідками атаки на цифрові платформи не тільки Міністерства закордонних справ, але й інших центральних органів виконавчої влади, зокрема й "Урядовий портал". Зараз наші спеціалісти детально вивчають ситуацію. У нас є кілька версій щодо того, хто міг за цим стояти, і яка причина", - зазначила Джапарова.

Водночас вона додала, що вже є підстави вважати, що ця атака є "формою гібридних дій, яку ми засвідчуємо вже не перший рік".

Джапарова зауважила, що наразі опрацьовуються різні версії.

"Як тільки ми будемо розуміти більш чітко, ми однозначно оприлюднимо (відповідну інформацію - УНІАН)", - сказала представниця міністерства.

Крім того, вона нагадала, що хоча наразі ще неможливо конкретно заявити, хто саме за цим стоїть, однак за досвідом останніх років "неодноразово цифрові платформи української влади та різних державних інституцій піддавалися атакам з боку російських хакерів".

Відповідаючи на запитання щодо можливих мотивів цієї кібератаки, Джапарова зауважила, що останніми роками Україна постійно зазнає гібридних атак, завдання яких дуже різні.

"Це, фактично, розкол суспільства. Це - посварити нас з друзями та партнерами. Це - нав’язати абсолютно штучні, фальсифіковані, сфабриковані наративи щодо України - про те, що ми є неспроможною нацією; українська мова - недомова. І всі ці наративи - навколо яких, фактично, відбуваються активні дії спеціальних служб Російської Федерації", - сказала представниця МЗС.

Вона додала, що у здійснення подібних гібридних дій вкладаються величезні ресурси.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти та науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші.

Читайте такожУ хакерській атаці на сайти держорганів знайшли "російський слід": експерт вказав на нюансНа головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

У Держспецзв’язку заявили, що це наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки. За даними Держспецзв’язку, під час кібератаки постраждали близько 70 сайтів центральних і регіональних органів влади.

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